WP сообщила, что у США есть «более жесткий» вариант ответа РФ

Американская ежедневная газета Washington Post со ссылкой на источники из разведки Соединенных Штатов сообщила о наличии у США «более жесткого» варианта ответа на мнимую причастность российской стороны к «делу Скрипаля».

В публикации сказано, что советники американского лидера Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа. Он выбрал «средний по жесткости». Накануне о нем объявила американская сторона. Из Соединенных Штатов вышлют 60 дипломатических сотрудников РФ и закроют российское консульство в Сиэтле. Первый и наиболее легкий вариант подразумевал только высылку сотрудников в количестве 30 человек.

Источники утаили подробности третьего варианта, сказав лишь, что при необходимости его применят.

Накануне некоторые государства объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия, в свою очередь, объявила об ответных зеркальных мерах. Это касается и Соединенных Штатов. 60 американских дипломатов решили выслать из РФ.