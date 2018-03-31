Капитан самолета «Аэрофлота» сказал, что досмотр провели незаконно

Капитан самолета Виталий Митрофанов заявил об этом в эфире канала «Россия 24».

Митрофанов рассказал, что люди, проводящие досмотр, представились как Border Force(таможенная служба). По словам капитана, они не имели права на подобные действия.

Причины досмотра все еще неизвестны. Осматривая воздушное судно, его задержали на несколько часов.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что это не иначе как «очередная провокация британских властей». Посольство РФ работает по этому вопросу. Министерство транспорта тоже пытается выяснить причины случившегося.

Самолет уже прибыл, как и требовалось, в российскую столицу.