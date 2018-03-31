Спецпрокурор США допросит сторонника Трампа – СМИ

Речь идет о профессоре Теде Мэллоке. Он – сторонник нынешнего американского лидера Дональда Трампа, оказывал ему поддержку во время избирательной кампании.

Мэллока вызвали повесткой аппарата специального прокурора Роберта Мюллера на допрос, сообщает NBC. Для расследования по предполагаемому сговору между помощниками Трампа и российской стороной, Мюллер намерен допросить профессора.

NBC сообщил, что накануне сторонника американского лидера задержали сотрудники Федерального бюро расследований. Это произошло в бостонском аэропорту. Его расспрашивали о сотрудничестве с избирательным штабом Трампа, об отношениях с бывшим советником республиканца в период предвыборной кампании Роджером Стоуном.

По данным канала, 13 апреля Мэллок даст показания.