Власти Соединенного Королевства намерены обсудить вопрос о «ликвидации» торгового представительства РФ в Лондоне из-за «дела Скрипаля».

Автор публикации в Telegraph, цитируя источники, написал, что российское торгпредставительство является «логовом шпионов» и необходимо рассмотреть вопрос о его закрытии.

Также накануне ряд государств объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия, в свою очередь, объявила об ответных зеркальных мерах.

Несмотря на эти события, Болгария проявила себя как дружественная сторона. Она является членом Евросоюза, из-за чего у нее есть некоторые обязательства. Однако страна выразила только формальную солидарность с британской стороной по «делу Скрипаля». Высылать дипломатических сотрудников РФ она отказалась.