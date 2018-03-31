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3:53   31 Марта 2018
Весь мир
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Великобритания рассмотрит вопрос о закрытии торгпредства РФ – СМИ

Великобритания рассмотрит вопрос о закрытии торгпредства РФ – СМИ

Власти Соединенного Королевства намерены обсудить вопрос о «ликвидации» торгового представительства РФ в Лондоне из-за «дела Скрипаля».

Автор публикации в Telegraph, цитируя источники, написал, что российское торгпредставительство является «логовом шпионов» и необходимо рассмотреть вопрос о его закрытии.

Также накануне ряд государств объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Россия, в свою очередь, объявила об ответных зеркальных мерах.

Несмотря на эти события, Болгария проявила себя как дружественная сторона. Она является членом Евросоюза, из-за чего у нее есть некоторые обязательства. Однако страна выразила только формальную солидарность с британской стороной по «делу Скрипаля». Высылать дипломатических сотрудников РФ она отказалась.   

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Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #лондон #политика #торгпредство
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