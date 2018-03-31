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Следователи допросили совладельца «Суммы»

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 Спецпрокурор США допросит сторонника Трампа – СМИ

Спецпрокурор США допросит сторонника Трампа – СМИ

Следователи допросили совладельца «Суммы»

Следователи допросили совладельца «Суммы»

 Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

 Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год

Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год
Капитан самолета «Аэрофлота» сказал, что досмотр провели незаконно

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3:36   31 Марта 2018
Россия
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Следователи допросили совладельца «Суммы»

Следователи допросили совладельца «Суммы»

Зиявудина Магомедова и еще нескольких людей, в частности его брата, допросили в рамках трех уголовных дел о мошенничестве. Их расследует Следственный департамент МВД РФ.

Процессуальный статус Магомедова остается неизвестным, сообщает ТАСС.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Служба экономической безопасности ФСБ провели обыски по 70 адресам.

Накануне СМИ сообщили, что в «Сумме» прошли обыски. Отчетную документацию и электронные носители решили изучить. 

Эта группа является холдингом, образованным участниками, которые принадлежат к различным отраслям производства и сферам деятельности. Холдинг объединяет активы в инжиниринге; строительской, телекоммуникационной и нефтегазовой сферах.   

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Автор: Анастасия Аои
#допрос #фсб #мвд #магомедов #сумма #холдинг
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