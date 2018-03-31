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Весь мир
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Премьер Австралии выразил сожаление из-за ответных мер России

Премьер Австралии выразил сожаление из-за ответных мер России

Австралийский премьер-министр Малкольм Тернбулл сожалеет из-за высылки дипломатических сотрудников Австралии.

Накануне австралийская сторона приняла решение выслать двух российских дипломатов.

Министерство иностранных дел РФ сообщало, что Россия станет отвечать на такие действия зеркально. Ведомство уже объявило персонами нон грата 60 американских, трех молдавских и румынского дипломатов. Российская сторона также приняла решение выслать одного шведского, четырех французских, двух австралийских, трех чешских, двух датских, четырех канадских дипломатов. Хорватскому дипломату, состоявшему на службе в Москве, запретили въезд в РФ.  

Тернбулл заявил, что подобный поступок со стороны РФ разочаровывает, несмотря на предсказуемость. Он сказал, что сотрудники посольства Австралии выполняли дипломатические и консульские обязанности в соответствии венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, поэтому российским действиям нет оправданий. Такую информацию передает канал ABC.  

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Автор: Анастасия Аои
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