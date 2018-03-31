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 Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство

Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство
2:52   31 Марта 2018
Весь мир
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Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство

Трамп и Эрдоган обсудили региональные события и стратегическое партнерство

Пресс-служба Белого дома сообщает, что лидеры Соединенных Штатов Дональд Трамп и Турции Тайип Эрдоган обсудили эти темы во время телефонного разговора.

В первую очередь они затронули актуальные вопросы, касающиеся происходящего на сирийской территории и в Ираке. Не менее важной стала тема борьбы с терроризмом. 

Президенты выразили готовность двух государств приложить усилия по расширению сотрудничества. Им предстоит работать над решением проблем, которые негативно отразились на взаимоотношениях Анкары и Вашингтона. Страны также намерены продвигать общие интересы как союзники по Североатлантическому альянсу.   

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Автор: Анастасия Аои
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