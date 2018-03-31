Глава военного комитета НАТО сообщил, когда альянс вернется к сотрудничеству с РФ

Глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел заявил, что это произойдет, когда Россия «станет действовать, следуя международному праву».

В публикации Aktualne передают его слова. Генерал сказал, что к сотрудничеству нет возможности вернуться сейчас, потому что сначала российской стороне следует «начать действовать, следуя международному праву». Альянс заинтересован в диалоге, но происшествие в Солсбери все осложняет.

Тем не менее Павел добавил, что сложности в отношениях между альянсом и РФ не свели контакты к нулю. Они все еще поддерживаются.

Некоторые государства объявили о высылке дипломатических сотрудников РФ в знак солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В свете этих событий Болгария подтвердила, что является для России дружественной стороной. Несмотря на то, что она – член Евросоюза и по этой причине обладает некоторыми обязательствами, Болгария выразила только формальную солидарность с британской стороной. Она отказалась высылать российских дипломатов.

Россия также объявила об ответных зеркальных мерах.