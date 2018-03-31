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2:09   31 Марта 2018
Весь мир
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Россия надеется на успех встречи Трампа и Ким Чен Ына – Антонов

Россия надеется на успех встречи Трампа и Ким Чен Ына – Антонов

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сделал такое заявление в интервью для National Broadcasting Company.

Антонов отметил, что главное – перестать угрожать друг другу и начать действительно работать. Если встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и американского лидера Дональда Трампа состоится, то это принесет выгоду обоим сторонам, добавил он. 

Российская сторона надеется на то, что эта встреча пройдет успешно, сказал Антонов. Северная Корея – российский сосед и происходящее в том регионе интересно для РФ.

О времени, месте и встрече двух лидеров еще ведутся переговоры. СМИ сообщали, что она должна состояться до конца этой весны. Соединенные Штаты надеются, что Северная Корея делает первые шаги на пути к денуклеаризации.   

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #антонов
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