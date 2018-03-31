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1:56   31 Марта 2018
Весь мир
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Система вызова служб спасения при авариях появится в машинах в ЕС

Система вызова служб спасения при авариях появится в машинах в ЕС

Легковые автомобили в Европейском союзе оснастят системой «eCall». Она служит для автоматического оповещения экстренных служб при авариях. Возможна работа в ручном режиме.

Изменения вступают с 31 марта, сообщает РИА «Новости». «eCall» становится обязательной по всему Евросоюзу для новых моделей легковых автомобилей.

Система сама набирает единый европейский номер экстренной помощи при серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Работает она совместно с навигационной системой Galileo. Та сообщит аварийным службам, где находится машина.

«eCall» – проект «eSafety», те есть инициативы Еврокомиссии. Цель проекта – уменьшение летальных случаев во время дорожных инцидентов.  

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Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #дтп #автомобиль #еврокомиссия #аварийная служба #ecall
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