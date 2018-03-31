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1:32   31 Марта 2018
Весь мир
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Канада уверена, что высылка канадских дипломатов из РФ не оправдана

Канада уверена, что высылка канадских дипломатов из РФ не оправдана

Внешнеполитическое ведомство Канады опубликовало соответствующее заявление в Twitter.

Накануне Россия заявила, что решила выслать четырех канадских дипломатов в качестве ответных мер.

В публикации ведомства в социальной сети говорится, что канадская сторона сожалеет о «не оправданной» высылке четырех дипломатов Россией и намерена сделать их высылку «как можно менее болезненной».

Ряд стран объявил о высылке дипломатических сотрудников России в знак солидарности с британской стороной по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Болгария, являющаяся членом Евросоюза и, соответственно, обладающая определенными обязательствами, выразила только формальную солидарность с британской стороной. Высылать российских дипломатов она отказалась

Россия уже также объявила об ответных зеркальных мерах.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #великобритания #дипломаты #политика #канада #болгария #солсбери
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