Тиллерсон официально покидает пост госсекретаря США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон официально уходит с должности 31 марта. Американский лидер Дональд Трамп 13 марта предложил назначить вместо него директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео.

Тиллерсон фактически покинул свой пост сразу после объявления об отставке. Он пробыл на нем свыше 400 дней. Исполнять его обязанности стал замглавы Госдепа Джон Салливан.

За время работы Тилерсона из ведомства ушли многие дипломаты. Опустевшие должности оставались незаполненными. Это вызывало вопросы касательно эффективности работы Госдепа.

Тиллерсон намеревался перенести свой опыт работы в нефтяной компании ExxonMobile на государственную структуру, чтобы сделать ее эффективнее. Завершить это не удалось.

В публикации The Wall Street Journal сообщалось, что экс-госсекретарь может стать ректором Университета Техаса. Несколько влиятельных членов комиссии продвигают его, говорится в издании. Однако сам он еще не сообщал о своих планах после ухода с должности. Местные СМИ сообщают, что у него достаточно много предложений о работе.