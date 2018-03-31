США и Западу следует уважать национальные интересы РФ – Антонов

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что происшествие в Солсбери повлияло на отношения России и Запада в худшую сторону, но реальной причиной является независимая политика.

Антонов подчеркнул, что российская сторона показала, что у нее есть свои национальные интересы. Он призвал Соединенные Штаты и западные государства уважать их, передает National Broadcasting Company.

Посол отметил, что в последнее время Россия демонстрирует независимую политику и она не собирается поддерживать все инициативы Запада.

В конце марта ряд государств объявил о высылке дипломатических сотрудников РФ в качестве знака солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Тем временем Болгария, являющаяся членом Евросоюза и, соответственно, обладающая определенными обязательствами, выразила только формальную солидарность с британской стороной. Высылать российских дипломатов она отказалась.