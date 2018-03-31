Досмотренный самолет «Аэрофлота» вылетел из Лондона в Москву

Пассажирский самолет «Аэрофлота», досмотренный сотрудниками полиции Британии в аэропорту «Хитроу», вылетел из Лондона в российскую столицу.

Посадка ожидается в 1:26 по московскому времени. Такая информация размещена на сайте аэропорта «Шереметьево».

Самолет задержали на несколько часов. Причины, почему воздушное судно стали осматривать, до сих пор не сообщили.

Ранее представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее. Она считает, что это не иначе как «очередная провокация британских властей». Посольство РФ работает по этому вопросу. Министерство транспорта тоже пытается выяснить причины случившегося.