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 Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

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0:22   31 Марта 2018
Россия
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Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Сопредседатель рабочей группы Игорь Борисов сообщил такую информацию.

За апрель планируют подготовить доклад и вынести его на рассмотрение президента, передает слова Борисова РИА «Новости».

В доклад вынесут и информацию по препятствованию Украины голосованию граждан России на президентских выборах. Этот момент хотят поднять на международном уровне. Еще одной, но положительной его стороной, станут рекомендации по улучшению избирательного законодательства.

Борисов сказал, что укажут общее число жалоб на нарушение закона, которые поступили во время выборов. Избирательных участков организовали 96 тысяч. Всего получили 83 сообщения о нарушениях. 

Во время президентских выборов члены Мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека посетили 13 регионов государства. Основной задачей организации являлось содействие в реализации избирательных прав.   

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Автор: Анастасия Аои
#россия #политика #общество #спч #выборы-2018 #игорь борисов
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