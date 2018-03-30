Болгария отказалась высылать российских дипломатов

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов сообщил, что Болгария не собирается выдворять российских дипломатов или сотрудников технического состава.

Все это происходит в свете дипломатического противостояния между Россией и Западом из-за происшествия в Солсбери.

В конце марта некоторые государства объявили о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 60 американских, трех молдавских и румынского дипломатов. Помимо этого, МИД РФ отозвал разрешение на функционирование генконсульства Соединенных Штатов в Петербурге. Россия уже решила выслать одного шведского, четырех французских, трех чешских, двух датских, четырех канадских дипломатов. Хорватскому дипломату, ранее состоявшему на службе в Москве, запретили въезд в Россию.

Болгария является членом Евросоюза. На ней определенные обязательства, но несмотря на это она выразила только формальную солидарность с Британией по «делу Скрипаля». Высылать дипломатических сотрудников РФ она отказалась. Это фактически вызов для еврокомиссаров и подтверждение того, что Болгария – друг России.

«Интересант» разместил интервью с архитектором Венелином Жечевым и предпринимателем Атанасом Карагеоргиевым. Они рассказали о настроениях в Болгарии.

Жечев считает, что решение, принятое в Болгарии, показало независимость этого государства. Местные жители призывали власти не поддаваться на провокацию с британской стороны, добавил он.

Карагеоргиев сказал, что жители России и Болгарии обладают теми же ценностями, а они, в свою очередь, не совпадают с западными. Страна поддерживает российскую сторону.