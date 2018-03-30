Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила об этом в Twitter.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море российский сейнер, зарегистрированный в Крыму. На нем находились десять граждан России. Его отконвоировали в порт Бердянска. Провели ряд проверок.

Владелец судна сказал, что экипаж обвинили том, что они якобы нарушили порядок въезда на временно оккупированную украинскую территорию. За это предусмотрен штраф или арест до 15 суток. Капитана же могут лишить свободы на три года и конфисковать сейнер.

Крымское управление Федеральной службы безопасности возбудило уголовное дело в отношении Государственной погранслужбы Украины.