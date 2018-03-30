Лондон оставил без ответа вопрос посольства РФ о возможной кибератаке

Британские парламентарии предлагали применить против РФ наступательный киберпотенциал из-за происшествия в Солсбери. В середине марта российское посольство попросило пояснить официальную позицию Британии по этому вопросу. Ответа не последовало.

Впервые о предложении кибератаки против российской стороны написали в британской ежедневной газете The Times. В публикации говорилось, что министерство обороны Британии и Центр правительственной связи занимаются разработкой наступательной киберпрограммы.

Вопрос российского посольства на эту тему так и остается без ответа. В посольстве обеспокоены из-за этой ситуации, сообщает ТАСС.