Россия вышлет четырех французских дипломатов

Россия вышлет их в качестве ответной меры, сообщает агентство AFP.

В конце марта некоторые государства объявили о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Британией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Несколько дней назад Париж решил выслать четырех дипломатических сотрудников РФ.

Россия приняла ответные меры. МИД Франции сообщил, что это решение предсказуемо. В ведомстве уточнили, что французская сторона все еще готова к диалогу с РФ по ряду международных вопросов.

РФ, помимо этого, решила выслать одного шведского, трех чешских, двух датских, четырех канадских дипломатов. МИД России объявил персонами нон грата трех молдавских дипломатов и румынского. Хорватскому дипломату, ранее состоявшему на службе в Москве, запрещен въезд в Россию.