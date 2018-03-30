Минтранс выясняет причины досмотра самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Советник министра транспорта России Жанна Терехова сообщила такую информацию в эфире канала «Россия 24».

Накануне представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в пассажирском самолете «Аэрофлота», готовящемуся к отлету из Лондона в российскую столицу, британские правоохранители и сотрудники местной таможни начали проводить осмотр. Причины этого они не сообщили.

Захарова считает, что такой поступок не иначе как «очередная провокация британских властей». Российское посольство работает по данному вопросу.

Министерство транспорта также пытается выяснить причины случившегося. По транспортному законодательству командир воздушного судна не может покидать самолет, когда там посторонние, особенно граждане другой страны, сказала Терехова.