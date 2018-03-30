Скотленд-Ярд заявил, что не проводил обыск на борту самолета «Аэрофлота» в Лондоне
В Скотленд-Ярде заявили, что обыск на борту российского лайнера в лондонском аэропорту Хитроу не проводился. Об этом полицейские написали в своем микроблоге Twitter.
В сообщении говорится, что Скотленд Ярду известно о новостях в социальных медиа, но полиция Лондона не проводит обыск на борту самолета Airbus, прилетевшего из Москвы в аэропорт Хитроу.
Ранее сообщалось, что, по данным источника в авиакомпании, британские власти провели осмотр самолета «Аэрофлота».