Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово»

Уровень содержания сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области превышен в 1,5-2,5 раза. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По результатам исследований на улицах Возмище и Озерная города Волоколамск выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию сероводорода в воздухе от 1,5 до 2,5 раза», — сообщили в надзорном ведомства.

Ранее сообщалось, что компанию-оператора мусорного полигона «Ярово» могут привлечь к ответственности. Вплоть до уголовной.