Игорь Востриков рассказал о поисках «несуществующих жертв» пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Игорь Востриков потерял жену, трех детей и сестру во время масштабного пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня». Он рассказал о проходящем расследовании, которое проводят родные и близкие жертв пожара.

Он рассказал, что вице-губернатор Сергей Цивилев поддерживает родственников погибших и старается помочь. Мужчина сообщил об этом в интервью L!FE.

Востриков отметил сложность при попытке наладить контакт со следователями. Большое количество времени из-за этого ушло на нахождение ответов не на те вопросы. Люди искали несуществующих жертв, сказал он. Найти истинную информацию об этом было сложно из-за большого количества «вбросов». По словам мужчины, следовало разбираться в том, как тушилось пламя, почему не предпринимали мер противопожарной безопасности. Он считает, что тушение пожара также не соответствовало ситуации. Людей, тушивших пожар, Востриков считает героями и предполагает, что проблема кроется в МЧС: в старой технике, не полностью экипированных машинах.

Родственник погибших подтвердил информацию о намечающемся совещании. Приедет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он даст ответы на многие вопросы.

В интервью мужчина также поделился тем, что происходило в день трагедии. Он сказал, что ему позвонили и сообщили, что все заперты в кинотеатре. Спустя какое-то время перезвонила его жена. Она хотела с ним попрощаться. Услышать своих детей он уже не смог. Востриков очень надеялся, что их госпитализировали. Он был в ужасе, когда приехал на место происшествия. Сразу понял, что в живых его близких не осталось.