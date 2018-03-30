Министр обороны Индии посетит Россию 3 апреля

Индийский министр обороны Нирмала Ситараман посетит российскую столицу 3 апреля. Он пробудет в РФ три дня.

В его программе находится встреча с российским министром обороны Сергеем Шойгу и некоторыми другими чиновниками. Во время своего визита Ситараман также поучаствует в VII Московской конференции по международной безопасности, сообщает ТАСС.

Накануне ежедневное индийское издание The Economic Times сообщило о возможном договоре на поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400, который могут подписать во время пребывания Ситараман в Москве.

Мероприятие о безопасности начнется 4 апреля. Участие в нем подтвердили порядка 30 министров обороны из разных стран, заявил заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.