Самолет «Аэрофлота» без объяснения причин досмотрели в Лондоне

Британские власти провели досмотр самолета Аэрофлота в лондонском аэропорту, при этом не предъявив оснований для этого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.

По его словам, было принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британцами, будет проведен дополнительный осмотр воздушного судна силами экипажа и представительства, поскольку в момент осмотра британцы заставили весь экипаж покинуть самолет.