Россия назвала провокацией досмотр британскими властями российского самолета — Захарова

Москва считает, что досмотр российского рейса компании «Аэрофлот» правительством Великобритании является провокацией.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив об «очередной провокации британских властей». По словам официального спикера, посольство России уже работает по данному вопросу и занимается данной ситуацией. Захарова подчеркнула, что власти королевства не допускают присутствия экипажа самолета во время проведения досмотра.