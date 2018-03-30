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20:46   30 Марта 2018
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Главу ЖКС уволили из-за падения сосулек в Петербурге

Главу ЖКС уволили из-за падения сосулек в Петербурге

В пятницу, 30 марта, по личному распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко уволена с должности глава «ЖКС №1 Петроградского района» Светлана Буланова, сообщает пресс-служба Смольного.

Из-за некачественной работы по очистке крыш в Петроградском районе пострадали две женщины. Первая жалоба поступила, когда из-за удара ледяной глыбой была госпитализирована женщина, это произошло на проспекте Петроградской стороны около 98 дома. В пятницу пострадала вторая женщина, в данном случае это было на Каменноостровском проспекте 59.

Власти города отметили недоброкачественную работу ЖКС и приняли меры.

Накануне Смольный дал обещание взять под контроль проблему падающих с крыш ледяных глыб и за каждую сосульку увольнять с должности главу ЖКС, а за три сосульки поста лишат главу района.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #петербург #политика #общество #смольный #полтавченко
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