Главу ЖКС уволили из-за падения сосулек в Петербурге

В пятницу, 30 марта, по личному распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко уволена с должности глава «ЖКС №1 Петроградского района» Светлана Буланова, сообщает пресс-служба Смольного.

Из-за некачественной работы по очистке крыш в Петроградском районе пострадали две женщины. Первая жалоба поступила, когда из-за удара ледяной глыбой была госпитализирована женщина, это произошло на проспекте Петроградской стороны около 98 дома. В пятницу пострадала вторая женщина, в данном случае это было на Каменноостровском проспекте 59.

Власти города отметили недоброкачественную работу ЖКС и приняли меры.

Накануне Смольный дал обещание взять под контроль проблему падающих с крыш ледяных глыб и за каждую сосульку увольнять с должности главу ЖКС, а за три сосульки поста лишат главу района.