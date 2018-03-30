Бельгия откажется от ядерных электростанций к 2025 году

Федеральное правительство Бельгии достигло согласия по«энергетическому пакту». Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter премьер-министр страны Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе.

Таким образом, бельгийское правительство подтвердило решение отказаться от ядерных электростанций.

В начале прошлого лета сообщалось, что в Бельгии активисты, требующие закрытия атомных электростанций, выстроились в живую цепь протяженностью 90 км.