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Весь мир
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Бельгия откажется от ядерных электростанций к 2025 году

Бельгия откажется от ядерных электростанций к 2025 году

Федеральное правительство Бельгии достигло согласия по«энергетическому пакту». Об этом заявил в своем микроблоге в Twitter премьер-министр страны Шарль Мишель после заседания Совета министров в сокращенном составе.

Таким образом, бельгийское правительство подтвердило решение отказаться от ядерных электростанций.

В начале прошлого лета сообщалось, что в Бельгии активисты, требующие закрытия атомных электростанций, выстроились в живую цепь протяженностью 90 км.

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Автор: Вячеслав Каширин
#бельгия #экономика #аэс #весь мир
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