Суд над российским хакером пройдет в Сан-Франциско

Суд над россиянином Евгением Никулиным, которого США обвиняют в обнародовании персональных данных пользователей социальной сети LinkedIn, состоится 30 марта.

Ранее сообщалось, что Евгений Никулин экстрадирован из Чехии в США.

Совместными силами Чешской полиции и ФБР США Никулина удалось задержать в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным пользователей Dropbox, Formspring и Linkedln.

Коптевский районный суд Москвы также выдал ордер на арест хакера за кражу 3450 долларов США через сервис Webmoney.