Россельхознадзор отменил запрет на поставку продукции некоторых белорусских компаний
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских компаний.
Речь идет о «Экспортальфагрупп» и «Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин».
Россельхознадзор внимательно изучил материалы, которые ранее предоставил Минсельхозм Белоруссии, по факту расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ — выявление в ввозимой продукции антибиотиков.
С учетом полученной информации, российское ведомство приняло решение о снятии запрета на ввоз со второго апреля.