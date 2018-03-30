Россельхознадзор отменил запрет на поставку продукции некоторых белорусских компаний

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских компаний.

Речь идет о «Экспортальфагрупп» и «Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин».

Россельхознадзор внимательно изучил материалы, которые ранее предоставил Минсельхозм Белоруссии, по факту расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ — выявление в ввозимой продукции антибиотиков.

С учетом полученной информации, российское ведомство приняло решение о снятии запрета на ввоз со второго апреля.