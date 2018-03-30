Лондон проигнорировал просьбы посольства РФ о получении доступа к Юлии Скрипаль

Британские власти проигнорировали обращение посольства России о предоставлении консульского доступа к пострадавшей в инциденте с отравлением в Солсбери россиянке Юлии Скрипаль. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Лондоне.

«На все такие запросы мы по сей день получаем исключительно отказы. Как мы понимаем, различные британские службы занимаются российскими гражданами, но информацией о том, что именно происходит в больнице, они не делятся. Вчера нас уведомили о том, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. Мы попросили предоставить к ней доступ, но пока обращение игнорируется», — рассказали в посольстве.