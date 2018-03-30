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20:02   30 Марта 2018
Весь мир
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Шварценеггеру сделали операцию на сердце — СМИ

Шварценеггеру сделали операцию на сердце — СМИ

Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию по замене сердечного катетерного клапана. Об этом сообщил портал TMZ.

По данным издания, 70-летний актера был доставлен в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, где ему заменили катетерный клапана. Во время замены произошли осложнения, из-за чего пришлось производить замену на открытом сердце. Операция длилась несколько часов. В настоящее время состояние актера медики оценивают как стабильное.

Это не первая операция, перенесенная актером. В 1997 году проивели замену клапана аорты.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #шварнеггер
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