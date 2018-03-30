Россия задала Британии «27 вопросов» по делу Скрипаля

Посольство России в Великобритании попросило Лондон дать ответы на 27 официальных вопросов российской стороны по делу Скрипаля.

Официальный список вопросов опубликован на странице посольства в Twitter.

Диппредставительство призвало рассказать о состоянии Сергея Скрипаля и о диагнозе, поставленном ему, а также потребовало фотодоказательства того, что экс-полковник ГРУ жив. Кроме того, российские дипломаты ждут ответа на вопрос о том, как именно специалистам удалось идентифицировать отравляющее вещество.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Недавно сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в сознание. Состояние Сергея остается критическим, но стабильным.