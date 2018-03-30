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20:27   30 Марта 2018
Россия
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Путин поздравил главу «Транснефти» с 25-летием компании 

Путин поздравил главу «Транснефти» с 25-летием компании 

Путин встретился с главой «Транснефти» Николаем Токаревым, который доложил президенту о достигнутых результатах компании за последние годы, а также рассказал о социальных проектах и программах в сфере импортозамещения и энергоэффективности.

Президент РФ Владимир Путин первым делом поздравил Токарева с юбилеем компании, которую он возглавляет. Путин отметил, что за последние 25 лет «Транснефть» стала крупнейшим предприятием в данной сфере.

Токарев подтвердил слова президента и подчеркнул, что особенно результаты последних десяти лет работы позволяют гордится деятельностью компании. За это время было проложено около 19 тысяч километров трубопроводов, построено 50 новых нефтяных станций.

Токарев рассказал президенту, что за 10 лет было открыто свыше 13,5 тысяч рабочих мест в разных регионах России.

Руководитель компании не ушел от вопроса Путина насчет средних зарплат в компании, по его словам, они составляет около 90 тысяч рублей. Он уточнил, что это также зависит от региона: в центральной России ниже, а в направлении регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также на Севере выше 100 тысяч.

Он особо подчеркнул работу в сфере импортозамещения. Он сообщил, что на данный момент «Транснефть» самостоятельно выполнила программы 23 продуктов и сейчас на территории России производят 93 процента оборудования. Однако компания не останавливается на достигнутых показателях и к 2020 году стремится увеличить статистику до 97 процентов.

Токарев отметил, что с помощью инновационных технологий и нового оборудования был достигнут результат снижения энергопотребления на 16 процентов, что в денежном эквиваленте составляет примерно семь миллиардов рублей.

Помимо этого компания ведет активную работу в социальной сфере, развитию поселковых школ, по намеченному плане за четыре года компания сделает капитальный ремонт и переоборудует 240 учебных заведений. 

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #экономика #политика #транснефть
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