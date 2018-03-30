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19:50   30 Марта 2018
Весь мир
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РФ запретила въезд на территорию страны хорватскому дипломату

РФ запретила въезд на территорию страны хорватскому дипломату

МИД Хорватии сообщил, что хорватскому дипломату,который ранее состоял на службе в Москве, запрещен въезд в Россию.

Накануне хорватские СМИ сообщали, что РФ не собирается высылать из страны хорватских дипломатов, однако запретила въезд для сотрудника МИД.

В министерстве иностранных дел Хорватии упомянули, что в понедельник, 26 марта, Загреб проявил солидарность с позицией Британии по «делу Скрипаля» и объявил персоной нон грата одного из российских дипломатов.

В сообщении ведомства говорится, что в пятницу, 30 марта, хорватскому послу Тончи Станичичу, который находится на службе в Москве, заявили об отказе на в гостеприимстве хорватскому дипломату, который ранее также находился на службе в России.

Национальное телевидение Хорватии HRT прокомментировало ситуацию, назвав персоной нон грата Рину Этерович-Горету, исполняющую обязанности главы кабинета действующего МИД Хорватии Марии Пейчинович-Бурич.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #хорватия
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