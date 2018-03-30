Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год

Доходы президента Украины Петра Порошенко за год выросли на 115 тысяч долларов и в 2017 составили 16,3 миллиона гривен — более 615 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

336 тысяч гривен из них составляет заработная плата, которую Порошенко из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15,7 миллионов гривен — проценты по депозитам.

Банковские вклады главы государства за год уменьшились на 430 тысяч долларов. Около 200 миллионов гривен (7,5 миллионов долларов) были потрачены на благотворительность и поддержку Вооруженных сил Украины. Однако в декларации они не учитываются, поскольку выплаты осуществлялись организацией «Благотворительный фонд Порошенко», а не юридическим лицом. В сумме подобные расходы на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны с 2014 по 2017 годы превысила 800 миллионов гривен (30,2 миллионов долларов).

Перечень ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества Порошенко, по данным администрации, не изменился. Согласно декларации 2016 года, помимо дома, квартир в Киеве, Одессе и Виннице глава украинского государства владеет произведения искусства, в числе которых 65 полотен мастеров XIX и XX веков, 15 «работ старых мастеров», четыре картины импрессионистов, шесть скульптурных произведений искусства и рояль одной из европейских фирм.