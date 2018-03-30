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Ближнее зарубежье
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Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год

Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год

Доходы президента Украины Петра Порошенко за год выросли на 115 тысяч долларов и в 2017 составили 16,3 миллиона гривен — более 615 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

336 тысяч гривен из них составляет заработная плата, которую Порошенко из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15,7 миллионов гривен — проценты по депозитам.

Банковские вклады главы государства за год уменьшились на 430 тысяч долларов. Около 200 миллионов гривен (7,5 миллионов долларов) были потрачены на благотворительность и поддержку Вооруженных сил Украины. Однако в декларации они не учитываются, поскольку выплаты осуществлялись организацией «Благотворительный фонд Порошенко», а не юридическим лицом. В сумме подобные расходы на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны с 2014 по 2017 годы превысила 800 миллионов гривен (30,2 миллионов долларов).

Перечень ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества Порошенко, по данным администрации, не изменился. Согласно декларации 2016 года, помимо дома, квартир в Киеве, Одессе и Виннице глава украинского государства владеет произведения искусства, в числе которых 65 полотен мастеров XIX и XX веков, 15 «работ старых мастеров», четыре картины импрессионистов, шесть скульптурных произведений искусства и рояль одной из европейских фирм.

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Автор: Вячеслав Каширин
#порошенко #экономика #декларация #ближнее зарубежье
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