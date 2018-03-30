Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

И посоветовал пользователям проверять информацию в интернете, чтобы не кормить блогеров, зарабатывающих на человеческом горе.

В петиции на портале Change.org авторы попросили Роскомнадзор заблокировать Youtube-канал украинского пранкера Евгения Вольнова за телефонные розыгрыши сотрудников кемеровских моргов. В день трагического пожара пранкер вел стрим «Угораем с Кемерово». Мужчина обзванивал учреждения, представляясь сотрудником МЧС, и советовал готовить места для сотен тел погибших в торговом центре «Зимняя вишня».

В петиции авторы отмечают, что спекуляции на человеческом горе позволили Вольнову заработать. По данным аналитического сервиса Social Blade, после пожара популярность его канала выросла в десять раз.

«Людей с низкими моральными качествами очень много, но неужели существую те, кто готов наживаться на детских жизнях? Мы просим Роскомнадзор заблокировать его канал и любые другие страницы в интернете, которые принадлежат этому человеку», - говорится в обращении.

Ведущий аналитик «Регионального общественного центра интернет-технологий» Урван Парфентьев в комментарии ИА «Политика Сегодня» объяснил, что блокировка исключает доступ к определенному серверу с российских IP-адресов. При элементарной подмене IP-адреса доступ к ресурсу сохраняется.

«Есть вопрос, будет ли Роскомнадзор реагировать на петицию, и какова будет реакция непосредственно администрации сервиса, потому что понятие фейковая новость очень условна», - говорит Парфентьев.

Эксперт подчеркнул, что проверять достоверность информации должны прежде всего потребители контента. Парфентьев привел в пример опыт европейцев.

«Поднимая проблему фейковых новостей, европейцы вынуждены были рекомендовать более качественную информационно-просветительскую работу в части фактчекинга», - заметил он.

Этическая сторона творчества Вольнова администрацию Youtube может не интересовать, допускает собеседник «ПС».

«В лучшем случае доступ канала может быть заблокирован, но при элементарном обходе этот контент будет доступен. Поручиться, что Youtube будет реагировать, никто не может», - заключил Парфентьев.

Пресс-служба Роскомнадзора пока не ответила на запрос «Политики Сегодня» о возможных мерах в отношении интернет-ресурсов украинского пранкера.