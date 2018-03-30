Посольство России обвинило Великобританию в лицемерии

Посольство РФ в Лондоне обвинило британские власти в лицемерии из-за отказа предоставить информацию о состоянии здоровья Скрипаля.

Лондон объясняет отказ от разглашения сведений наличием у Скрипаля британского гражданства, что по мнению российских дипломатов, говорит о лицемерии властей Великобритании: они всегда требуют доступа к лицам, имеющим паспорт Соединенного Королевства.

Несмотря на то, что Сергей Скрипаль обладает двойным гражданством, доступ российских представителей к экс-полковнику ГРУ закрыт.

Посольство отметило, что британские власти отказывают и в доступе к российской гражданке Юлии Скрипаль.