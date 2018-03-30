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Весь мир
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Пьяный вандал уничтожил памятник русским воинам в Чехии

Пьяный вандал уничтожил памятник русским воинам в Чехии

Преступник разломал деревянный православный крест, который установлен в память о солдатах, погибших во время Итальянского похода Суворова 1799 года.

Православный крест был установлен около Праги, на месте захоронения воинов. Вандал распилил памятник попалам, сообщила представитель республиканской полиции Михаэла Рихтерова.

В момент преступления мужчина находился под сильным воздействием алкоголя.

Памятник был установлен по просьбам населения Чехии, в феврале 2018 года его освятили. Так как уничтоженный памятник был в собственности чешского Национального института, существует надежда, что его восстановят.

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #чехия #общество #весь мир #вандал
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