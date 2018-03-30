Суд в Вене отказал в отмене экстрадиции в Россию криминального авторитета Гагиева

Верховный суд Австрии не одобрил ходатайство защиты криминального авторитета Аслана Гагиева об отмене принятых решений по его экстрадиции в Россию. Также отклонена просьба о возобновлении дела. Об этом сообщила официальный представитель Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн.

Ранее сообщалось, что из-за того, что адвокаты Гагиева непосредственно перед датой экстрадиции предъявили медицинское заключение о том, что он заболел в камере редкой разновидностью аэрофобии и может не перенести перелет, его высылка в Россию была отложена. Это дало защите криминального авторитета возможность ходатайствовать в Верховном суде Австрии об отмене экстрадиции. Решение в связи с невозможностью путешествовать пока не принято.

Высший земельный суд Вены в сентябре удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче Гагиева. В РФ его обвиняют в организации 60 убийств.