Все парламентарии предоставили декларации о доходах в срок

11 апреля состоится первое заседание по контролю за доходами депутатов.

Председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская заявила, что все 446 депутатов Государственной Думы, с учетом тех, кто уже сложил мандаты, отчитались о доходах в положенный срок.

Утром, 30 марта сообщалось, что комиссия ожидает еще 20 доходных деклараций от депутатов.

Поклонская уточнила, что на данный момент декларационная кампания в Госдуме завершена.