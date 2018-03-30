Россия вышлет четырех канадских дипломатов

В качестве ответной меры, российская сторона вышлет четырех российских дипломатических представителей из Канады, сообщают СМИ.

Ранее МИД РФ инициировал встречу с руководителями дипломатических миссий стран, выдворивших российских дипломатов. Им были вручены ноты протеста, а также объявили об ответных мерах со стороны России.

В конце марта ряд стран объявили о массовой высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который 4 марта был отравлен нервно-паралитическим веществом в Солсбери.