Мы в соц.сетях:
Все парламентарии предоставили декларации о доходах в срок

Все парламентарии предоставили декларации о доходах в срок

 Россия вышлет четырех канадских дипломатов

Россия вышлет четырех канадских дипломатов
АЭС Украины показала рекордное количество нарушений за прошлый год 

АЭС Украины показала рекордное количество нарушений за прошлый год 

 Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»
МИД ФРГ не удивило решение РФ выслать немецких дипломатов из Москвы

МИД ФРГ не удивило решение РФ выслать немецких дипломатов из Москвы

 Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»

Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»
Все парламентарии предоставили декларации о доходах в срок

Все парламентарии предоставили декларации о доходах в срок

 Россия вышлет четырех канадских дипломатов

Россия вышлет четырех канадских дипломатов
АЭС Украины показала рекордное количество нарушений за прошлый год 

АЭС Украины показала рекордное количество нарушений за прошлый год 

 Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»
МИД ФРГ не удивило решение РФ выслать немецких дипломатов из Москвы

МИД ФРГ не удивило решение РФ выслать немецких дипломатов из Москвы

 Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»

Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»
18:50   30 Марта 2018
Весь мир
42

Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»

Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»

Президент Польши Анджей Дуда не подписал проект поправок к закону о всеобщей воинской обязанности, что препятствует разжалованию офицеров времен Польской Народной Республики. По этому же закону не может быть разжалован и первый президент Польши Войцех Ярузельский.

На брифинге Дуда сообщил журналистам, что отправил поправки на повторное рассмотрение в Сейм. По его мнению, в текущем виде закон нарушает стандарты демократического государства, поскольку невозможно оспорить решение о разжаловании и объяснить его мотивы. Кроме того, по мнению главы Польши, закон не гарантирует защиту для умерших лиц, что неправильно с точки зрения морали. Он также добавил, что планирует провести дополнительные консультации по данному проекту.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#польша #политика #весь мир #дуда
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции
Макрон пообещал отправить в Сирию спецназ на помощь союзникам США. Анкара в ярости.
18:21   30 Марта 2018
40
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
1645
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

16:07   30 Марта 2018
52
А люди работают Россия

А люди работают

15:16   30 Марта 2018
7955
Новости smi2.ru
А люди работают

А люди работают

 Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

 Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

 На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека