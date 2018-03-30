Анджей Дуда отказался подписывать закон о разжаловании «коммунистических генералов»

Президент Польши Анджей Дуда не подписал проект поправок к закону о всеобщей воинской обязанности, что препятствует разжалованию офицеров времен Польской Народной Республики. По этому же закону не может быть разжалован и первый президент Польши Войцех Ярузельский.

На брифинге Дуда сообщил журналистам, что отправил поправки на повторное рассмотрение в Сейм. По его мнению, в текущем виде закон нарушает стандарты демократического государства, поскольку невозможно оспорить решение о разжаловании и объяснить его мотивы. Кроме того, по мнению главы Польши, закон не гарантирует защиту для умерших лиц, что неправильно с точки зрения морали. Он также добавил, что планирует провести дополнительные консультации по данному проекту.