Китай планирует создать компанию-гиганта в судостроительной отрасли — Bloomberg

Правительство Китайской народной республики предварительно согласовали слияние двух крупнейших судостроительных компаний China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), сообщает Bloomberg, ссылаясь на разные источники.

Эксперты считают, что слияние двух компаний создаст гиганта и абсолютного лидера судостроительной отрасли, который превзойдет всех конкурентов Китая в данной области

Известно, что суммарная выручка предполагаемого гиганта составит около 508 миллиардов юаней (81 миллиард долларов США).

CSSC и CSIC крупнейшие компании Китая, под руководством которых находятся самые большие заводы и производства, которые занимаются сборкой и обеспечением совершенно разных судов: от авианосцев до контейнеровозов и танкеров. В планах компаний есть задача о начале производства круизных судов.