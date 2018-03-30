Степень опасности ТРЦ нужно повысить по максимальной категории риска — МЧС

Заместитель директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС РФ Денис Зобков предложил повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной категории риска.

По его словам, категорирование по степени риска ввели с 1 января 2017 года. Сейчас здания, подобные торгово-развлекательным центрам, относят к значительной категории пожарного риска, поэтому их проверяют раз в четыре года.

МЧС предлагает перевести ТРЦ в более высокую категорию риска или повысить до чрезвычайно высокой категории риска, которой еще нет. Также Зобков предложил ввести внеплановые проверки в объектах с массовым пребыванием людей.