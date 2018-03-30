Совфед: Россия не собирается участвовать в гонке вооружений

В ходе Столыпинского форума, бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что РФ не будет участвовать в гонке вооружений, инициированной США.

Кисляк отметил, что Россия в новую гонку вооружений вступать не намерена: главная задача сейчас не разработка оружия, а стабильное и устойчивое развитие страны. Однако, по мнению Кисляка, период противостояния между Россией и США может затянуться.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о готовности США к гонке вооружений и способности ее выиграть. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данную информацию.