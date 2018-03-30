МИД РФ: Спецслужбы США предлагают высылаемым дипломатам «помощь» за «негласные отношения»

Сотрудники американских спецслужб пытаются вступить в контакт с безосновательно высылаемыми из США российскими дипломатами. Об этом заявили в МИД РФ.

В комментарии дипведомства говорится, что с момента объявления о высылке дипломатов, отмечается резкая активизация провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни — сразу после объявления о 60 дипломатов — американские спецслужбы предпринимают «лихорадочные» попытки вступить с ними в контакт. Им предлагают некую «помощь» взамен на «негласные отношения» на «взаимовыгодной основе». Такое поведение в МИД назвали отвратительным и циничным, как будто в США уже совсем потеряли рамки приличий.