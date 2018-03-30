Турция отказалась от предложения Макрона о сотрудничестве с сирийскими курдами

Турция отказалась от предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о переговорах с «сирийской демократической оппозицией», и возможном посредничестве Парижа в них, сообщает пресс-служба президента Турции.

Пресс-служба сообщает, что Эрдоган не намерен вести диалог с террористическими организациями, к которым, по его словам, относятся и «демократические оппозиционные силы Сирии». Страны, рассчитывающие на теплые отношения с Турцией не должны оказывать помощь боевикам, заключил он.

Ранее СМИ сообщали о телефонном разговоре между Эрдоганом и Макроном, в ходе которого турецкий президент выразил возмущение позицией Парижа по Сирии.