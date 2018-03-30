АЭС Украины показала рекордное количество нарушений за прошлый год 

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины отчиталась о семнадцати обнаруженных нарушениях в работе атомной электростанции на Украине за 2017 год.

Такой показатель является рекордным за прошедшие семь лет. Инспекция обнародовала данные на своей официальной странице в Facebook.

Однако в сообщении отмечается, что за период с 2008 по 2017 года на территории атомной электростанции Украины не было зафиксировано нарушений, приведших к облучению сотрудников АЭС и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентированного показателя.