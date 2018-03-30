РФ высылает двух датских дипломатов
Радио DR со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании сообщило, что Москва решила «не отвечать на вопросы Британии».
Глава МИД Дании Андерс Самуельсен заявил, что российское государство еще больше изолируется, однако только Москва «несет ответственность за актуальную ситуацию». Копенгаген поддержал британские власти и выслал из Дании двух российских дипломатов. РФ ответила зеркально.
3⃣0⃣марта в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей». Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах ????????стороны pic.twitter.com/3YTv6flPTV— МИД России ???????? (@MID_RF) March 30, 2018