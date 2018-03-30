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18:24   30 Марта 2018
Россия
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РФ высылает двух датских дипломатов

РФ высылает двух датских дипломатов

Радио DR со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании сообщило, что Москва решила «не отвечать на вопросы Британии».

Глава МИД Дании Андерс Самуельсен заявил, что российское государство еще больше изолируется, однако только Москва «несет ответственность за актуальную ситуацию». Копенгаген поддержал британские власти и выслал из Дании двух российских дипломатов. РФ ответила зеркально.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #дипломат #дания
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